Ariano Irpino – Questa mattina una delegazione di cittadini di Montecalvo, guidati dal sindaco Mirko Iorillo, hanno consegnato all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino materiali per contrastare la diffusione del COVID-19. Sono state donate soluzioni idroalcoliche in diverse pezzature, gel idroalcolico, guanti monouso, mascherine FFP2/KN95, mascherine mediche e 1200 calzari ospedalieri blu. Il lotto consegnato all’ospedale fa parte di una donazione giunta dalla Svizzera, organizzata da Michele D’Addona, un cittadino di Montecalvo che vive a Ginevra. D’Addona ha coinvolto la Novatech SA, di cui è socio, la Revenu Lobard e la Commune de Puplinge per raccogliere il materiale da inviare in Italia. Un parte è andata all’ospedale, il resto della donazione era per il Comune di Montecalvo che l’ha girato all’associazione di pubblica assistenza “Vita”. “Sono nato a Montecalvo ed in un momento così difficile non potevo restarmene con le mani in mano – spiega Michele D’Addona – ho realizzato un progetto per aiutare l’ospedale di Ariano Irpino grazie al contributo della Novatech, l’azienda per la quale lavoro e collaboro come tecnico di laboratorio. Sono riuscito a coinvolgere anche la Revenu-Lombard che ha fornito i flaconi e le autorità comunali di Puplinge. “Ringraziamo il signor D’Addona per essersi prodigato per la sua comunità di origine – dice Mirko Iorillo – a dimostrazione che il legame con le proprie radici resta solido nel tempo”.