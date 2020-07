Prata P.U. – Antonio Blasi candidato con uniti per Prata futura

36enne esperto di comunicazione digitale, il volto nuovo della squadra di Uniti per Prata Futura

Prata P.U. - È Antonio Blasi, 36enne esperto di comunicazione digitale, il volto nuovo della squadra di Uniti per Prata Futura che proverà a bissare il successo di tre anni fa alle elezioni amministrative di Prata di Principato Ultra.

L’annuncio l’ha pubblicato lo stesso Blasi sulla propria pagina Facebook.

«L’ho fatto. Per Prata!

Me lo state chiedendo in tanti e a tutti – che ho il dovere di ringraziare per le belle parole spese, la schiettezza e il sostegno dimostratimi in questi giorni – sto rispondendo alla stessa maniera: si, ho dato la mia disponibilità ad una candidatura nella lista Uniti per Prata Futura a supporto della rielezione di Bruno Petruzziello a sindaco di Prata di Principato Ultra.

L’ho fatto perché sono coerente.

L’ho fatto perché Prata è il paese che amo.

L’ho fatto perché Prata è il paese dove crescerà mio figlio.

Ho aderito al progetto Uniti per Prata Futura sin dall’inizio, tre anni fa, quando, pur non essendo candidato, l’impegno profuso non conobbe mezzi termini. Da oggi questo mio impegno sarà diretto, dovutamente maggiore e ancor più consapevole che quel progetto ha da essere portato a termine.

Non sarà affatto semplice.

Ma sarà certamente entusiasmante.

Negli ultimi mesi, complice una percezione errata della Politica, Prata ha subito un’ondata di irresponsabilità che l’ha portata a vivere, nuovamente, una pagina di storia da cancellare. Un’altra, l’ennesima, dopo quella, ancora da cancellare del tutto, del dissesto finanziario di tre anni fa.

Il personalismo e l’autoreferenzialità hanno e stanno avvelenando il nostro vivere quotidiano basando la loro forza su un vuoto politico che, da tempo, è diventato abissale.

Bisogna colmare quel vuoto.

Bisogna tornare a parlare di Prata.

Assolutamente. Necessariamente.

La campagna elettorale che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi sarà difficile ma avvincente.

Parteciperò al dibattito con coerenza, mettendoci faccia e idee, ponendo analisi serie e proponendo soluzioni concrete, come da sempre sono abituato a fare, cercando di instaurare un dialogo vero con tutti, nessuno escluso.

Ma una cosa è e sarà certa: non farò sconti alla demagogia e alle menzogne.

Ci sarò, con entusiasmo e con la dovuta sobrietà, mettendomi a disposizione per risolvere i problemi e costruire, insieme, occasioni di sviluppo per la nostra Prata. Con i miei avversari, molti dei quali amici da sempre, invece, il rapporto sarà sempre improntato alla correttezza augurandomi che, dal confronto che ne scaturirà, saranno i temi del territorio ad essere i protagonisti.

La speranza è che questa competizione elettorale possa essere l’occasione per un confronto vero sul futuro del nostro paese, evitando di cadere nelle polemiche che, negli anni e nei mesi addietro, hanno sempre ed inutilmente avvelenato le campagne elettorali e la vita politica pratese, perdendo di vista quelle che possono essere le soluzioni ai problemi complessi della nostra terra.

Da oggi inizia un nuovo cammino.

Un cammino da fare insieme.

Viva Prata!»