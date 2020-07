L'evento si terrà presso la Misericordia di Nusco

Seminaristi, l’ultimo libro di Rocco Granese pubblicato per AltroMondo Editore

sarà presentato SABATO 18 LUGLIO 2020 alle ore 17:30 presso Misericordia di Nusco (AV).

Riccardo, indotto dal suo parroco e mentore e invitato dal vescovo a entrare in un seminario minore per seguire la strada del sacerdozio, accetta la proposta. Il romanzo racconta come avviene la doppia metamorfosi del ragazzo, attraverso lo snocciolarsi delle molte e nuove esperienze di studio, di preghiera, di impegno, di rispetto delle regole vissute in seminario. Si sente attratto dai valori, dalla missione, dal carisma che possono essere caratteristiche particolari degli uomini votati al servizio di Dio e del prossimo. Poi però qualcosa s’incrina, specie per dei cattivi esempi che riscontra in alcuni sacerdoti. Le mura nascondono dei personaggi che creano un ambiente poco consono all’educazione, alla vita e al comportamento di un ragazzo che desidera realmente diventare sacerdote. La scelta finale di Riccardo diventa così quasi inevitabilmente scontata.