Noi Campani: Della Porta è il nuovo responsabile politico Alta Irpinia

Avellino - Il partito di Mastella, Noi Campani, nomina il nuovo referente del partito in Alta Irpinia. L’avvocato Antonio Della Porta, originario di Montemarano, è un profilo di qualità che può solo contribuire al radicamento di questa giovane forza politica sul territorio. Stiamo parlando di un professionista riconosciuto e stimato nella propria comunità. La segreteria provinciale di Noi Campani, però, sottolinea come l’incarico a Della Porta sarà solo il primo di una lunga serie.

“Abbiamo intenzione di nominare almeno un segretario cittadino e aprire una sezione per ogni Comune della provincia. Creeremo dei riferimenti sovracomunali e responsabili organizzativi per ogni area, considerando l’entusiasmo e la spinta che negli ultimi giorni si sta creando per un movimento che esprimerà una rappresentanza importante nel prossimo Consiglio regionale della Campania”.