Straordinario successo per il webinar organizzato da ACCA software e Centro Studi ‘Alta Irpinia: oltre 10.000 partecipanti

Avellino – Numeri eccezionali quelli che hanno sancito lo straordinario successo del webinar sul tema ‘Superbonus 110% – Speciale Campania: come funziona e quali opportunità per tecnici ed imprese’ organizzato da ACCA software e Centro Studi ‘Alta Irpinia’, con il patrocinio delle Istituzioni Territoriali e degli Ordini e Collegi professionali provinciali.

Dopo questo grande successo di pubblico, l'evento andrà in replica

e martedì 14 luglio, sempre alle ore 15

I temi trattati

Durante il webinar sono stati approfonditi gli aspetti tecnici di accesso al Superbonus, le modalità di cessione del credito, gli aspetti operativi e le ripercussioni economiche che potrà avere l’uso di questi incentivi a livello territoriale ed anche nazionale.

Aspetti giuridici, economici e fiscali sono stati trattati dagli intervenuti, tra cui il rappresentante ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito gli aspetti regolamentari legati al Superbonus in attesa della circolari specifiche.

È emerso chiaramente la necessità e l’impegno che dovranno mettere in campo le Istituzioni, a partire dalla Regione, e l’appoggio che le stesse dovranno dare ai tecnici ed alle imprese del settore delle costruzioni per agevolare ed incentivare l’uso degli apporti finanziari governativi per far riprendere l’economia del territorio, sfruttando le opportunità offerte.

Fondamentale per la riuscita di questo sistema, infatti sarà l’efficienza della PA ed il processo di sburocratizzazione.

L’intervento del Presidente De Luca

Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Per De Luca “la Campania dovrà essere nei prossimi 5 anni l’area del nuovo miracolo economico. Un obiettivo ambizioso che si intende deputare le esperienze della Baviera, dell’Ile de France e della Catalogna.”

“Affrontate le emergenze e definito il contesto legislativo che consente lo sviluppo” a continuato De Luca, “adesso dobbiamo investire per un nuovo boom economico. E le condizioni per farlo saranno: digitalizzazione spinta di tutti i processi, informatizzazione e progettazione BIM. E poi sburocratizzazione, con una ‘potatura’ radicale delle pratiche necessarie per avere le autorizzazioni. Metteremo in atto una rivoluzione digitale delle PA che rappresenta il primo passo per raggiungere il boom economico”.

De Luca conclude il suo intervento con un messaggio: “Abbiamo dimostrato nel recente passato di essere in grado di reggere la sfida dell’efficienza nei confronti di chiunque. E su queste basi che con fiducia trasmetto la possibilità di poter davvero realizzare un miracolo economico nella nostra Regione. Sono convinto che tutto questo porterà 20 anni di lavoro per un’intera generazione di tecnici ed imprese della Regione Campania”.