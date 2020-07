Tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,30 le famiglie che ne hanno fatto richiesta possono usufruire delle attività laboratoriali ed educative rivolte ai bambini fini ai 6 anni

Montoro – “Un progetto di coesione sociale che sta funzionando! Quando abbiamo progettato “Itinera”, itinerari d’innovazione sociale, per restituire Palazzo Macchiarelli ( bene d’interesse storico artistico culturale di montoro) alla comunità, non avevamo previsto il covid 19 con le sue limitazioni e i problemi di spazi che avrebbe causato. Eppure le stanze di Palazzo Macchiarelli si sono rivelate utili e indispensabili anche in questa emergenza per accogliere molti bambini questa estate.