Raccomandiamo di mantenere tutte le dovute precauzioni

Serino - “Visti i recenti casi positivi al Coronavirus di persone residenti nel Comune di Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutti loro una pronta guarigione e allo stesso tempo vicinanza alle istituzioni e alle due comunità. Comunichiamo, inoltre, ai cittadini del Comune di Serino che, al momento, non ci sono stati comunicati dall’ASL di Avellino casi di persone positive al Covid-19 nel nostro territorio comunale.