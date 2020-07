Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata odierna

I Vigili del Fuoco di Avellino Durante la mattinata di oggi primo luglio, sono intervenuti nel territorio del comune di Prata Principato Ultra, in via Quella Banda, per un incendio che ha interessato materiale di risulta, scarti di potatura, e mobilio, depositati in un fondo del posto. Due le squadre che hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.