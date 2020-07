Montoro – Montoro Democratica: “Prossimo il taglio del nastro del parco giochi a Banzano”

La nota del Gruppo Consiliare

Montoro - Si avvia al completamento un’opera pubblica importante e significativa: un parco giochi per bambini, alla frazione Banzano. L’intervento, voluto dall’ Amministrazione Bianchino e lasciato in via di completamento a fine mandato amministrativo, finalmente è prossimo al taglio del nastro. Quest’opera rientra tra i diversi interventi di riqualificazione dell’intera area di S.Valentiniano, che oggi rappresenta un contesto di grande pregio ambientale e di particolare interesse paesaggistico per il territorio. È stata bonificata un’area strappata al degrado con diversi e qualificanti interventi. Dall’impiantistica sportiva ed area ricreazione, al piazzale antistante il sagrato, al consolidamento dell’area prospiciente la Chiesa di S.Valentiniano, all’illuminazione in stile ed al decoro urbano. Nella stessa area è stato realizzato il complesso scolastico al servizio della frazione e migliorato il complesso della Congrega con il concorso del Comune, oltre interventi di riqualificazione dell’edilizia economica e popolare. Finalmente Banzano ha un ulteriore e significativo spazio pubblico per i bambini. Montoro Democratica augura alla popolazione di Banzano di poter fruire di questo parco e di poterlo curare nella sua bellezza e fruibilità. Auspichiamo un maggiore arricchimento di verde nell’intera area, che costituisce uno dei punti più belli del nostro territorio comunale.

Il Gruppo Consiliare Montoro Democratica