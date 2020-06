Si apprende che Area-Dem propone la candidatura di Michelangelo Ciarcia al Consiglio regionale

Avellino – Da chi e come sarà composta la lista del Pd irpino sono affari di quel Partito. Quello che invece riguarda l’intera comunità, ed è tema di interesse pubblico, è l’utilizzo spregiudicato della gestione di Alto Calore per fini politici ed elettorali.

Si apprende che Area-Dem propone la candidatura di Michelangelo Ciarcia al Consiglio regionale.

Non è, dunque, ad imporre le dimissioni, solo il merito di una gestione che al di là dei proclami e dei trionfalismi vede aumentare ancora la massa debitoria. Non sono solo le responsabilità dell’attuale amministratore a capo del collegio dei revisori dei conti mentre in Acs si consumava un disastro finanziario. Oggi c’è una ragione in più, perchè è inaccettabile che ci si candidi ad una funzione di rappresentanza politica mentre ancora si gestisce un Ente pubblico, le proprie risorse, il proprio personale.