Mercogliano – Gli agenti della Polizia Municipale di Mercogliano con l’Assistente Capo Micheleluigi Corrado, nel pomeriggio di ieri 29 giugno, in località Torrette hanno bloccato ed indentificato, in tempi rapidissimi, un ventottenne irpino che aveva rubato numerosi capi di abbigliamento all’interno di un noto esercizio di via Nazionale. L’operazione, condotta unitamente ai militari della locale stazione dei Carabinieri, si è conclusa con la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

“E’ un lavoro di controllo del territorio capillare e costante quello che, ogni giorno, il Comando della Polizia Municipale di Mercogliano, guidato dal Comandante Michele Leo, svolge sul territorio cittadino. – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – Ringrazio il Comandante e tutti i nostri vigili che, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di organico e i ritmi di lavoro elevati che spesso chiedo, si impegnano senza risparmiarsi per garantire sicurezza e rispetto della legalità.”