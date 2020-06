“Da ieri attivi i nuovi orari delle corse mattutine”

Napoli – “Sono attivi da ieri i nuovi orari delle corse mattutine Eav da Monteforte alla stazione TAV di Afragola. Ho infatti trasferito all’azienda di trasporti le sollecitazioni di un nutrito gruppo di pendolari del Mandamento, sottoposte alla mia attenzione dal consigliere comunale di Sperone, Giovanni Orefice. I viaggiatori potranno ora raggiungere la stazione dell’alta velocità in un orario maggiormente utile a usufruire dei treni per Roma e a svolgere le loro attività professionali. Ringrazio sentitamente i vertici Eav che hanno immediatamente compreso le esigenze dei pendolari irpini migliorando il servizio offerto “. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.