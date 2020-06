Lo strumento, risalente agli anni Settanta e da poco restaurato, è stato montato e ricollocato sul palco dell'Auditorium dell'Università della Musica

Avellino - Domani, giovedì 25 giugno 2020, il Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, sarà al Conservatorio di Avellino. Alla presenza del Presidente del Conservatorio “Cimarosa” Luca Cipriano e del Direttore Carmelo Columbro, sarà inaugurato lo storico organo “Tamburini”.

Lo strumento, risalente agli anni Settanta e da poco restaurato, è stato montato e ricollocato sul palco dell’Auditorium dell’Università della Musica.

L’appuntamento per la stampa è alle ore 10:30.

Si ricorda che l’accesso all’Istituto, con ingresso principale da via Circumvallazione, è disciplinato dal rispetto delle norme sanitarie in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.