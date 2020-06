E'quanto dichiarato dal candidato alle prossime elezioni regionali con la lista civica “Noi Campani"

“In questo periodo storico contraddistinto da situazioni emergenziali e da trasformazioni economico-sociali, abbiamo elaborato un programma strategico tenendo conto anche delle nuove prospettive e delle possibili opportunità”, questo quanto dichiarato da Orlando de Cristofaro, candidato alle prossime elezioni regionali con la lista civica “Noi Campani” istituita dall’On. Luigi Bosco e dall’On. Clemente Mastella. questo quanto dichiarato da Orlando de Cristofaro, candidato alle prossime elezioni regionali con la lista civica “Noi Campani” istituita dall’On. Luigi Bosco e dall’On. Clemente Mastella.

“Affiancheremo il presidente De Luca portando avanti obiettivi comuni, – continua - incentrati sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini campani, provati dall’emergenza covid-19 e dalle grande incertezze che la pandemia ha generato.” “Il programma politico con il quale ci presenteremo alle prossime elezioni regionali in Campania – spiega – si fonda sul motto #Attiviamoci, che anche durante la quarantena, nonostante le restrizioni, ha scandito il ritmo delle attività solidali pianificate per presentare soccorso alle fasce sociali in difficoltà e realizzate con il contributo di tante persone sensibili e partecipi.”