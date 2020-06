La prevenzione ritorna perché è vita. L’Amos Partenio vi aspetta

Mercogliano – Ritorna la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. E riparte proprio da Mercogliano. Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 16:30, presso la sede della Caritas (ex scuola elementare) in via Matteotti, l’associazione ha organizzato una giornata di prevenzione con i medici senologi dottor Carlo Iannace e dottor Giuseppe Amaturo che effettueranno le visite senologiche gratuite. La giornata è organizzata con il patrocinio del Comune di Mercogliano e la disponibilità della signora Giuseppina Picca, responsabile Caritas sede di Mercogliano.

Adottando tutte le misure anti Covid, dopo aver effettuato un corso di formazione per la sanificazione degli ambienti, l’Amos Partenio è pronta a ripartire e ad accogliere tutti coloro che vorranno sottoporsi alle visite gratuite nel massimo della sicurezza. Saranno rispettate tutte le misure anti Covid e gli ambienti saranno opportunamente sanificati. Le regole da osservare per accedere alla struttura sono poche e semplici: sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina e igienizzare accuratamente le mani. Verrà misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso e i volontari indicheranno ai pazienti dove sostare in attesa delle visite che avranno orari distanziati per scaglionare gli ingressi e permettere la sanificazione dell’ambulatorio. Per evitare assembramenti, potranno accedere solo coloro che avranno prenotato, per cui è obbligatorio prenotarsi. Non è prevista la presenza di un accompagnatore, che potrà invece esservi solo in caso di minore o persona non autosufficiente. È preferibile evitare di portare con sé accessori e borse. Bisognerà rispettare l’orario della prenotazione poiché il numero di visite, per questioni organizzative, è limitato. Si ricorda di portare con sé eventuali esami.

Per le prenotazioni bisogna chiamare al numero 371 4857752 dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30; venerdì solo dalle 9:30 alle 12:00.

La prevenzione ritorna perché è vita. L’Amos Partenio vi aspetta.