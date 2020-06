Le parole di Maria Luisa Guacci, Vicesindaco di Solofra

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Avv. Maria Luisa Guacci:

“Apprendo con stupore dagli organi di informazione che ci sarebbe una mediazione sul mio nome come candidata alle regionali nella lista del partito democratico.

Mi preme rappresentare che alcun confronto ho mai avuto al riguardo, né alcuno ha mai chiesto la mia disponibilità.

In ogni caso mi onoro di far parte di una sensibilità politica del partito democratico che condivide ogni scelta in maniera collegiale ed unitaria.

Maria Luisa Guacci – Vicesindaco di Solofra

Componente Direzione regionale PD”