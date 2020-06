L'aggregazione che si va costruendo intorno al Presidente uscente Vincenzo De Luca appare un luogo indistinto di riciclaggio di personale politico

Avellino – Il quadro politico della regione Campania, a pochi mesi dalle elezioni regionali, ci consegna l’ impraticabilità di un campo largo progressista composto dalle forze impegnate nella maggioranza di Governo del Paese, unite nel segno di un progetto di rinnovamento e discontinuità.L’aggregazione che si va costruendo intorno al Presidente uscente Vincenzo De Luca appare un luogo indistinto di riciclaggio di personale politico, molto spesso proveniente dal campo della destra, di sommatoria di sigle e notabilati, come nella peggiore tradizione politica di questa regione.Tutto ciò è accaduto anche per la responsabilità di un Pd campano totalmente evanescente, incapace di qualunque autonoma iniziativa, che rischia esso stesso di annegare nel proliferare di liste e ambizioni individuali.A questo si aggiunge il ruolo del Governatore, che ha utilizzato i mesi dell’emergenza sanitaria per costruire una operazione di propaganda che giorno dopo giorno si palesa sempre di più, per celare anni di smantellamento dei presidi sanitari, di promesse mancate e di fallimenti sulle politiche ambientali, come segnalato con la manifestazione dello scorso 6 giugno dalla rete stop-biocidio, di gestione personalistica della macchina del Governo regionale con una Giunta debole e muta.