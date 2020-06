Grazie alla sinergia tra Provincia di Avellino e Comune sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della rete stradale

Sant’Angelo dei Lombardi, 16 giugno 2020 – Si sono conclusi nella giornata di oggi i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della rete stradale che hanno coinvolto alcune aree del nostro centro urbano.

La attività di manutenzione che si sono svolte nei giorni 11,12,15 e 16 giugno sono state possibili grazie al tempestivo intervento della Provincia di Avellino, a testimonianza della sinergia tra l’istituzione provinciale e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’attenzione del Presidente Avv. Domenico Biancardi – a cui va il nostro ringraziamento – per i Comuni del territorio provinciale.

Gli interventi e i lavori di pavimentazione, in particolare, hanno riguardato la Strada Provinciale n. 149 – tratti urbani di Via IV Novembre, via A.Bartolomei e via XXIII Novembre e la Strada Provinciale n. 29 – tratto urbano di via A.Criscuoli.