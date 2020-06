Episodio grave e inquietante che non va sottovalutato

“La vicenda dell’allarme bomba scattato ieri mattina e annunciato da una telefonata alla sede della Cisl di Avellino in Via Carlo del Balzo desta preoccupazione. Un episodio da stigmatizzare in un periodo difficile per l’economia ed il mondo del lavoro, un episodio che va valutato nella sua gravità su cui certamente le Forze dell’Ordine faranno piena luce.

Tempestivo è stato il loro intervento e meritano il plauso di tutti noi per l’impegno profuso nel loro operato. Il nostro sindacato esprime totale solidarietà alla Cisl provinciale. La segreteria provinciale della Cisal vuol far sentire la propria vicinanza ai colleghi della Cisl Irpinia Sannio da sempre impegnati in tante battaglie e da sempre al fianco dei lavoratori. Un episodio grave e inquietante che non va sottovalutato. Siamo certi che nessun tentativo di intimidazione fermerà l’azione della Cisl come anche l’impegno di tutti i sindacati profuso per questa provincia, al fianco dei lavoratori, pronti ad ascoltare le istanze di chi oggi più che mai vive le difficoltà di un periodo economico a dir poco drammatico”.