Avellino – “Piena solidarietà ai dipendenti e ai sindacalisti della Cisl Irpinia Sannio che, questa mattina, hanno vissuto attimi di tensione”.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino, in merito alla segnalazione di una bomba nei pressi della sede del sindacato in via Carlo Del Balzo.

“Un plauso va alle forze dell’ordine – prosegue Vassiliadis – tempestive come sempre nell’intervenire. Sono certo che sapranno dare giusta luce alle indagini. Quanto accaduto oggi, in un contesto storico ed economico così fragile, deve spingerci a non sottovalutate simili azioni. Non dimentichiamo che, solo poche settimane fa, un ordigno devasto’ l’ingresso del Centro per l’Impiego. Tutti segnali inquietanti che devono far tenere alta l’attenzione sulla città. Una città ricca di potenzialità ma ostacolata da molteplici problematiche”.