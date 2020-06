Le misure attuative nell'ordinanza n.14 del 05/06/2020

Pratola Serra - Si ritorna pian piano alla normalità. Il Sindaco Emanuele Aufiero comunica la riapertura degli Uffici del Comune di Pratola Serra, a partire dal giorno 08/06/2020, rispettando tassativamente i seguenti obblighi:

1) Gli utenti possono accedere agli uffici PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO con il Responsabile dell’ufficio competente, telefonando al numero 0825.967816;

2) L’orario di apertura degli uffici comunali è il seguente:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00

IL LUNEDI’ E IL GIOVEDI’ DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 17:30

3) Il rapporto tra l’utenza e gli uffici comunali deve essere limitato alle pratiche ed alle questioni indifferibili ed urgenti, invitando i cittadini ad utilizzare gli strumenti telematici e i recapiti presenti sul sito istituzionale dell’Ente.

4) L’accesso ai singoli uffici sarà consentito AD UNA SOLA PERSONA PER VOLTA. Si invita, pertanto, ad evitare assembramenti all’ingresso principale della sede comunale.

5) Durante il periodo di permanenza presso gli uffici va osservata la prescrizione del MANTENIMENTO DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

6) L’ordine di entrata sarà regolato da apposito personale all’ingresso, che indicherà anche le direzioni di ingresso e le direzioni di uscita, come da apposita segnaletica adesiva;

7) Gli utenti all’ingresso saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tramite apposita strumentazione. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e la persona sarà accompagnata in una stanza isolata del Comune di Pratola Serra in attesa di una visita medica (così come previsto nel DVR).

8) Gli utenti dovranno essere provvisti obbligatoriamente di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine), dovranno utilizzare gli igienizzantie indossare i guanti monouso presenti all’ingresso nelle apposite colonnine.

Dalla prossima settimana saranno riaperti anche parchi e ville comunali. Resta in sospeso solo la riapertura del mercato settimanale domenicale, poiché si è in attesa del parere dell’ASL, quindi domenica 7 Giugno il mercato non si svolgerà.

Nonostante questo graduale ritorno alla normalità e i dati incoraggianti che provengono dal bollettino dei contagi della Regione Campania, il Sindaco invita la popolazione a NON ABBASSARE LA GUARDIA. Il virus è ancora tra noi quindi massima attenzione e rispettiamo le regole!