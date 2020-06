Ripartono "in sicurezza" gli itinerari esclusivi di trekking

Montoro - Ripartono “in sicurezza” gli itinerari esclusivi di trekking a Montoro.

Domenica 7 giugno 2020 l’escursione avrà inizio alle ore 09:00 partendo dal Convento di San Leucio della frazione Borgo e si articolerà nel modo seguente: il percorso attraverserà per un chilometro la frazione di Borgo e proseguirà per un altro chilometro prendendo un sentiero che ben rappresenta le caratteristiche del territorio locale, vegetazione, coltivazioni, abitazioni rupestri. Il sentiero ci accompagnerà dolcemente alla nostra strada-canale che mostrerà da subito il suo fascino immutato nel tempo. Prevediamo di terminare l’escursione per le ore 13:00.

Il Percorso