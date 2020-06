L'appuntamento è nella sede del sindacato dei giornalisti

Un incontro per dire no al carcere per i giornalisti e alle querele bavaglio alla vigilia della decisione della Consulta sulla costituzionalità della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, prevista dal codice penale e dalla legge sulla stampa. L’appuntamento è nella sede del Sindacato unitario giornalisti della Campania a Napoli, lunedì 8 giugno alle ore 11.

A parlarne ci saranno il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, il segretario e il presidente del Sugc, Claudio Silvestri e Gerardo Ausiello, e l’avvocato del sindacato Giancarlo Visone che ha presentato il 12 marzo del 2019 l’eccezione di incostituzionalità presso il Tribunale di Salerno. In collegamento ci saranno il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, e i segretari e i presidenti delle Associazioni regionali di stampa che hanno aderito all’iniziativa. Sarà anche l’occasione per fare il punto sui due progetti di legge in discussione sulla cancellazione del carcere e sul contrasto alle querele bavaglio, in discussioni in Parlamento, per la cui approvazione Governo e maggioranza parlamentare hanno ribadito la volontà di procedere in tempi breve.