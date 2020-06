Domani 5 Giugno a partire dalle 19.00

Prata Principato Ultra - Domani 5 Giugno, a partire dalle 19.00 e salvo avverse condizioni meteorologiche, la SOR. Ambiente S.r.l., società incaricata dall’Amministrazione Comunale di Prata di Principato Ultra, effettuerà il quarto intervento di disinfezione e sanificazione del territorio comunale.

Queste le precauzioni da osservare indicate dalla società: tenere le porte e le finestre chiuse al passaggio delle macchine operatrici; non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni durante i trattamenti; mettere al riparo animali domestici e da compagnia; non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione.