Non permettiamo alla pandemia di privarci di questo rito

Atripalda – Molti comuni stanno organizzando un ultimo giorno di scuola da vivere non dietro lo schermo di un pc o di un tablet.

Il Ministero dell’Istruzione, dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, da la possibilità di svolgere degli incontri tra studenti nell’ultimo giorno di scuola, all’aperto e rispettando le regole di distanziamento e di protezione individuale.

Non permettiamo alla pandemia di privarci di questo rito, di questa esperienza. Sarebbe giusto chiudere questo percorso potendo salutare i propri compagni di viaggio. Certamente parliamo di modalità diverse rispetto al passato, ma pur sempre significative.

A questo proposito chiediamo all’Amministrazione comunale di Atripalda, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore all’Istruzione, e ai Dirigenti scolastici, di mettere in atto un piccolo grande gesto nei confronti degli scolari.

Una classe alla volta, in una grande distesa verde. Gli alunni troveranno degli elementi per rispettare le distanze; pensiamo a dei cerchi colorati a terra, distanziati l’uno dall’altro. Poi, uno per volta, potranno sedersi al centro del cerchio che verrà assegnato. In questo modo potranno salutarsi, guardandosi tutti negli occhi, e potranno salutare tutti gli insegnanti.