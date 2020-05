Elezioni, Pionati: “Irresponsabile insistere per voto a luglio solo per paura”

Il leader di Alleanza di Centro contro il fronte che chiede le elezioni subito

Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Pionati

“È ridicolo e irresponsabile insistere ancora per il voto a luglio in un clima di caos e incertezza che non accenna a diminuire. È solo la paura a dettare questa linea: la drammatica crisi economica che ci aspetta dopo l’estate farà capire a tanti elettori la differenza tra le pagliacciate e il buon governo. I governatori-sceriffo hanno i giorni contati”. Lo dichiara il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.