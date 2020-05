Pionati: De Luca collezionista di bugie: dove sono aumenti a mille euro pensioni minime?

tra licenziamenti, aziende che non riaprono e incapacità a gestire la fase due, de luca appare sempre più come un collezionista di illusioni

Napoli – “Un altro mese è passato e un’altra bugia di de luca è venuta alla luce: degli aumenti delle pensioni minime a mille euro, promesse in pompa magna a marzo, non c’è ancora nessuna traccia. Per il governatore sceriffo continua la fase calante: tra licenziamenti, aziende che non riaprono e incapacità a gestire la fase due, de luca appare sempre più come un collezionista di illusioni e prese in giro ai danni dei cittadini più bisognosi”. Lo dichiara il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.