Venerdì 29 maggio alle ore 15.00 il convegno in modalità webinar

Avellino - Si terrà il prossimo venerdì 29 maggio alle ore 15.00 il convegno organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema “Decreto rilancio, il nuovo superbonus in edilizia del 110%, procedure e metodi per l’applicazione”. Parteciperanno l’arch. Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino, sono invitati a salutare l’arch. Domenico Ceparano, vicepresidente dell’ordine degli architetti di Napoli, l’ing. Vincenzo Zigarella, presidente dell’ordine degli ingegneri di Avellino e l’ing. Egidio Comodo, presidente della Fondazione Inarcassa. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino.

Relazioneranno l’ing. Paolo Clemente, dirigente di ricerca Enea, sul tema “la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, l’arch. Walter Baricchi, consigliere nazionale degli architetti, sul tema “l’importanza delle professioni tecniche nelle attività di prevenzione degli eventi calamitosi e nella cultura della consapevolezza dei rischi” e il dott. Vittorio Checchia, project manager Harley Dikkinson, sul tema “l’opportunità del decreto rilancio per la qualificazione degli immobili”. “L’evento vuole rappresentare un’opportunità di discussione informativa nell’ambito professionale in attesa dei decreti attuativi e delle linee guida dell’Enea che dovrebbero uscire nella prima decade di giugno, da cui dipenderà gran parte della ripresa del settore edile.” Chiosa il presidente Erminio Petecca