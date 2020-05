Così il presidente nazionale di Noiconsumatori.it

Napoli - “Chiediamo ‘Giustizia’ e rispetto dei diritti umani ed economici senza discriminazioni ed orrori, sperando che chi decide cambi subito consulenti ubriachi di protagonismo e contraddizioni”. Così l’avvocato Angelo Pisani, presidente nazionale di Noiconsumatori.it che sull’ordinanza regionale campana di chiusura dei locali pubblici alle 23,00, emanata per porre un freno alla movida, annuncia un ricorso alla magistratura amministrativa contro “una sceriffata che mortifica, discriminandole illegittimamente, alcune specifiche categorie violando ogni norma e principio di leale concorrenza tra imprenditori”.

Per Pisani “è ora che si passi dalla politica dei veti strumentali alla politica del buon senso e del rispetto dei diritti costituzionali”. “Lavorare in sicurezza nei baretti come altrove, proteggendo lavoratori e clienti dal contagio, è più che possibile: dunque basta divieti ingiustificati”, conclude Pisani.