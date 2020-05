L’intervento di rinnovamento è durato 4 anni ed è stato completato in questi giorni nel rispetto di tutte le norme di sicurezza

Mercogliano – Luce nuova per 260 famiglie dell’antico borgo di Capocastello di Mercogliano in provincia di Avellino. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bssa tensione in Italia, è stata migliorata la qualità del servizio elettrico di Capocastello con l’interramento e il potenziamento delle linee elettriche aeree in bassa tensione esistenti. Questo intervento contribuisce al miglioramento della qualità del servizio per gli abitanti del comune.

Proprio in questi giorni, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e il personale della società elettrica hanno ultimato i sopralluoghi che, di fatto, hanno sancito la fine dei lavori. Questi interventi si erano resi necessari a causa di un terremoto che aveva colpito la zona, rendendo molti edifici ed aree pericolanti e quindi non accessibili nel tempo.

Grazie a una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, cittadini ed E-Distribuzione, è stato possibile procedere innanzitutto alla realizzazione di nuove canalizzazioni e raccordi che hanno permesso quindi di rimuovere molte linee elettriche aeree e procedere alla posa di oltre un chilometro di linee di bassa tensione in cavo interrato, circa due chilometri in cavo aereo di ultima generazione e numerose prese cliente. Sono stati rimossi e sostituiti circa tre chilometri di cavi posati sulle pareti degli immobili del borgo. I lavori sono stati anche occasione per coinvolgere sul campo, in un progetto complesso, i giovani tecnici E-Distribuzione assunti come apprendisti nel 2019. Si sono create così sinergie e scambi con i colleghi più esperti insieme ai quali i più giovani hanno partecipato alla ricostruzione quasi totale dell’impianto elettrico di un intero borgo.

“I borghi antichi sono una delle più alte rappresentazioni della ricchezza culturale del nostro Paese e questi lavori ci rendono orgogliosi di aver contribuito alla valorizzazione del già bellissimo borgo di Capocastello di Mercogliano coniugando antica tradizione e innovazione tecnologica – Ha dichiarato Carmine Cerrato, responsaile della Zona Avellino-Benevento di E-Distribuzione. – Si è trattato di lavori complessi resi possibili grazie alla grande sinergia messa in atto con l’amministrazione comunale e i cittadini tutti a cui va il nostro più sentito ringraziamento”. L’intervento di rinnovamento è durato 4 anni ed è stato completato in questi giorni nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle legate all’emergenza Covid-19.