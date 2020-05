Una procedura interamente online per agevolare gli imprenditori ed i cittadini

Avellino - La Camera di Commercio di Avellino è sempre più smart e digitale, ma anche sempre più vicina alle imprese sul territorio. L’ente camerale, punto di riferimento per le imprese della provincia di Avellino,rende disponibile all’utenza un ulteriore servizio completamente digitale per agevolare gli imprenditori e tutti i cittadini, in particolare quelli dell’Alta Irpinia e delle zone più distanti dal capoluogo, per la semplificazione ed anche con l’obiettivo di assicurare il distanziamento sociale imposto dalle nuove norme e far fronte alla riduzione degli spostamenti e dell’utilizzo dei mezzi pubblici, come imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

È ora fruibile una nuova modalità di rilascio dei dispositivi di Firma Digitale: l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed avente lo stesso valore legale. Si può richiedere il rilascio da remoto di una smart card (una Carta Nazionale dei Servizi in formato carta di credito) o di un Token wireless di ultima generazione a cui è associata un’app per poter firmare i documenti in totale autonomia e libertà.

Il nuovo rilascio, che affianca il tradizionale sportello di Firma Digitale in CCIAA, è un processo guidato ed intuitivo che si articola in tre step:

prenotazione e pagamento online;

riconoscimento via webcam;

consegna a domicilio o in Camera di Commercio.

Con pochi click, comodamente da casa si può effettuare la prenotazione online, compilando un form, e si può scegliere la data, tra quelle disponibili, per concordare l’appuntamento online per effettuare il riconoscimento. Occorre indicare una passphrase ovvero una password di almeno 10 caratteri. Anche il pagamento si può effettuare da remoto, utilizzando la piattaforma pagoPA che permette di entrare con un semplice indirizzo mail senza registrazione.

Il riconoscimento avviene via webcam tramite un link di invito inviato all’indirizzo mail del richiedente. L’utente che è guidato dall’operatore in tutti i passaggi, deve avere a disposizione un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera sanitaria, uno smartphone su cui arriveranno i codici via sms. La consegna avverrà poi secondo la modalità scelta in fase di registrazione. L’interessato infatti può scegliere di recarsi in Camera di Commercio, o mandare un suo delegato, o ricevere il dispositivo di Firma Digitale direttamente a casa o in ufficio, tramite corriere.

Inoltre, il nuovo servizio online è fruibile anche per coloro che sono già in possesso di Firma Digitale, anche se in scadenza, e in totale autonomia, senza effettuare il riconoscimento da remoto, si potrà richiedere e ricevere a domicilio il dispositivo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito istituzionale ed i social dell’ente camerale irpino: pagina Facebook e profilo Twitter.