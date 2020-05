Bacis aveva disputato in Irpinia la stagione 2006/07

Arezzo – Triste notizia di cronaca, che coinvolge però anche il mondo del calcio e nello specifico anche la città di Avellino. Ieri sera, è deceduto il figlio di Michele Bacis, ex calciatore. Erano le 22 e nel centro di Arezzo, la popolazione ha avvertito delle urla ed un successivo boato, il bimbo era precipitato dal balcone. Sul posto sono subito giunti i soccorsi che hanno trasportato il bambino al nosocomio della città toscana. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni, stava giocando in camera sua, quando all’improvviso si è avvertito un tonfo sentito anche dal vicinato.

Bacis, è stato calciatore dell’Avellino, vittorioso ai Playoff del Campionato di Serie C, con contestuale promozione in Serie B, nella stagione 2006-2007. Per il calciatore, in un momento particolare come questo, è il secondo lutto in poco tempo, visto che da poco lo aveva lasciato anche uno zio, vittima del Covid 19.