Gli interventi riguarderanno due località: Parco Molinello e Fontana di San Tommaso

Grottaminarda - Anche quest’anno la Provincia darà il proprio supporto al Comune di Grottaminarda per la manutenzione di alcune aree di verde pubblico.

Un nuovo accordo, sulla scorta del Tavolo tecnico tenuto a giugno dello scorso anno, è stato siglato ieri mattina tra i vertici della Provincia di Avellino ed in particolare tra il Consigliere Provinciale delegato alla Forestazione, Giuseppe Graziano, il Rup Antonio Spera dell’Ufficio tecnico settore Forestazione ed il Consigliere comunale delegato ai rapporti con gli Enti sovracomunali, Marisa Graziano.

Concordati una serie di interventi da parte del Servizio di Forestazione Provinciale per la manutenzione del verde di Grottaminarda e più nel dettaglio delle due località Parco Molinello e Fontana di San Tommaso. Gli interventi partiranno lunedì 18 maggio e potranno essere propedeutici alla riapertura al pubblico del Parco Molinello, facendo seguito alle riaperture dei Giardini De Curtis e del parco Frank Zappa.

“Lo scorso anno è stato fatto un ottimo lavoro dalla squadra del Settore Forestazione – afferma la Consigliera Marisa Graziano – ringraziamo la Provincia per questa nuova disponibilità che ci consente di fare un importante intervento di manutenzione sul nostro notevole patrimonio di verde pubblico. In questo modo potremo immaginare di riaprire al pubblico, dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Parco Molinello. Naturalmente anche in questo caso, come per i Giardini De Curtis e il Parco Frank Zappa, varranno le misure di prevenzione in vigore, quali il distanziamento sociale, l’obbligo di mascherina e il divieto di assembramento e poi le sempre valide regole della buona educazione. Quindi invitiamo sin da ora i ragazzi che utilizzeranno il parco, così come tutte le aree verdi del nostro Comune, ad averne rispetto evitando di abbandonare rifiuti. Formuliamo l’auspicio che non si ripetano nuovamente atti di vandalismo che deturpino il patrimonio comunale e ledano il diritto di tutti i cittadini grottesi di godere serenamente e pienamente di uno dei parchi comunali più belli ed estesi d’Irpinia”.