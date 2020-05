"nella missiva indirizzata al Comune abbiamo proposto di realizzare degli stalli di sosta per diversamente abili"

Avellino – Il Coordinatore Regionale del Mid Giovanni Esposito di concerto con la Vice Coordinatrice Campania Avv.Cristina Di Nicolò . hanno evidenziato e sottoposto all’amministrazione comunale del comune di Avellino nella persona del signor Sindaco Gianluca Festa e degli assessori Antonio Genovese e Giuseppe Negrone rispettivamente delegati il primo ai lavori pubblici il secondo all’ambiente , avendo appreso della prossima apertura di cui abbiamo avuto notizia dalla stampa del Parco Manganelli o chiamato Santo Spirito , indirizzando nota a nostra firma chiedendo all’amministrazione comunale miglioramenti in termini di accesso al parco , difatti come si può notare presentano i viali di ingresso presentano superfici pavimentazione non asfaltata o cementata correttamente bensi in terreno abbattuto con pietrolino e sterrato ghiaioso che risulta essere di difficile percorrenza per carrozzine a spinta manuale.

Inoltre nella missiva indirizzata al Comune abbiamo proposto di realizzare degli stalli di sosta per diversamente abili in prossimità e nelle immediate vicinanze degli accessi alla struttura collegati con un sentiero di raccordo alla pista ciclabile più vicina inoltre lo scrivente ha proposto al Signor. Sindaco e alla giunta di prevedere ulteriori posti anche all’interno del parco dopo il cancello principale di ingresso posto sul marciapiede prospiciente via Francesco Tedesco.

In ultimo abbiamo posto anche la necessità di predisporre servizi igienici pubblici utilizzabili e accessibili a tutti sia per normodotati sia per persone con disabilità.

Cosi in una nota del Coordinatore Campania Giovanni Esposito e la Vice Coordinatrice Avv. Cristina Di Nicolò che ringrazio sensibile e professionale sempre per venir incontro alle problematiche dei disabili, poste all’attenzione del Movimento Italiano Disabili, sempre pronto a affermare i diritti concretamente di chi vive una disabilità