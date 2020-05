Il 50enne si è allontanato nel pomeriggio, senza lasciare notizie

I Vigili del Fuoco di Avellino, dal pomeriggio di oggi 13 maggio, stanno effettuando le ricerche di un uomo originario di Mercogliano, a Monteforte Irpino in località Polveriera. L’uomo di 50 anni si è allontanato da questa mattina e non ha dato più notizie di sé. Sul posto una squadra della sede centrale e una del distaccamento di Montella, coordinate dal posto di Comando avanzato. La zona è stata sorvolata anche dall’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, ma al momento le ricerche non ha dato esiti.