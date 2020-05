Il mercato sarà esteso anche a via A.A. Minichiello e Piazzale Europa

Da lunedì 18 maggio il mercato dedicato ai generi alimentari sarà esteso anche a via A.A. Minichiello, via Condotto e Piazzale Europa, vista la riuscita della partenza di oggi nell’area tra via G. Carducci e via A. Volta.

Nuova Ordinanza del Sindaco – la n. 13 di oggi 13 maggio 2020 – sempre nel pieno rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 dell’8 maggio e del DPCM del 26 aprile.

Ferme restando le norme igienico-sanitarie e per evitare assembramenti indicate per esercenti ed avventori nell’Ordinanza comunale precedente n. 12, sarà consentita dal 18 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 l’apertura del mercato settimanale dedicato ai generi alimentari esclusivamente lungo la via A.A. Minichiello, via Condotto e Piazzale Europa con alcune prescrizioni.

Per via A.A.Minichiello:

- Gli esercenti dovranno essere posizionati solamente dietro gli alberi e non superare il limite del marciapiede;

- distanza laterale minima tra ogni singola postazione di vendita di m. 1,5;

- divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 15:00 nel tratto compreso tra l’incrocio con C.so Vittorio Veneto e l’incrocio con Vicolo Ciaburri.

Per via Condotto:

- gli esercenti dovranno essere posizionati esclusivamente sul lato sinistro direzione Grotta-Bonito e non superare il limite del marciapiede ivi esistente;

- distanza laterale minima tra ogni singola postazione di vendita di m. 1,5;

- divieto di sosta e di transito dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nel tratto compreso tra l’incrocio con via A.A.Minichiello e l’incrocio con via Piave;

- gli esercenti abitualmente collocati sul lato destro di Via Condotto direzione Grotta-Bonito sono trasferiti al Piazzale Europa per cui tale area di precedente collocazione (lato destro di via Condotto) è interdetta alla vendita.

Per piazzale Europa:

- gli esercenti provenienti dal lato destro di Via Condotto dovranno essere posizionati esclusivamente nelle aree perimetrali;

- divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 14:00.

- gli attuali commercianti che occupano il lunedì Piazza della Repubblica permangono nello stesso posto assegnato;

- distanza laterale minima tra ogni singola postazione di vendita di m. 1,5;

Inoltre non è consentito nelle tre aree sopra indicate l’allocazione di nuovi esercenti; tutte le aree abitualmente destinate ad area mercato, ad esclusione di quelle individuate con la presente Ordinanza e con la precedente n. 11, sono interdette alla vendita.

Anche per questa area il Comune si impegna a provvedere alla preventiva sanificazione delle aree; sarà assicurato l’accesso prioritario all’area mercato ai soggetti portatori di disabilità e alle donne in stato di gravidanza e, qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno delle aree o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.