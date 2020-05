Pentangelo: “Candidato Campania spetta a Forza Italia, già indicato da Berlusconi”

Lo afferma il deputato e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Napoli

“È sorprendente dover affrontare oggi, in piena emergenza sanitaria ed economica, il tema delle candidature alle prossime regionali, evidentemente a qualcuno manca il polso del nostro territorio. Ad ogni modo, a quanti lo avessero dimenticato, ricordiamo che, secondo gli accordi nazionali, il candidato presidente della Campania spetta al centrodestra.

E già da tempo il presidente Berlusconi ha indicato che il candidato sarà Stefano Caldoro, che per esperienza e competenza è l’unico che potrà risollevare la Campania ed è stato l’unico in questi due mesi a svolgere quotidianamente il ruolo di collante del centrodestra in regione Campania con critiche puntuali ai disastri di De Luca e proposte concrete per i cittadini. Siamo fuori tempo massimo per ogni cambio di rotta”. Lo afferma l’onorevole Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Napoli.