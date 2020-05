La nota INPS

Si informa che sono state pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie relative ai Bandi di Concorso Estate INPSieme in Italia e all’estero e Corso di lingue all’estero 2020 per l’assegnazione di contributi per soggiorni in Italia e all’estero e per la frequenza di corsi di lingua all’estero finalizzati alla certificazione del livello di conoscenza della lingua.

Poiché l’emergenza epidemiologica per COVID-19 ancora in essere non consente di acquisire le necessarie garanzie a tutela degli utenti destinatari della prestazione, la fruizione del beneficio viene posticipata alla stagione estiva 2021, con le modalità di seguito specificate:

- tutti i partecipanti risultati vincitori in prima assegnazione dei bandi di concorso Estate INPSieme in Italia ed Estate INPSieme all’estero avranno diritto a fruire del beneficio nella stagione 2021 nei limiti del contributo attribuito in base all’indicatore ISEE acquisito a sistema per il concorso 2020;

- per il bando di concorso Estate INPSieme in Italia, i vincitori in prima assegnazione che risulteranno iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021, potranno fruire del soggiorno in Italia, seppure non più in possesso dei requisiti necessari per partecipare a tale concorso; alternativamente, potranno rinunciare a tale beneficio maturato nel 2020 e partecipare al bando di concorso Estate INPSieme all’estero 2021, con automatica esclusione dall’attuale graduatoria;

- per il bando di concorso Estate INPSieme all’estero e per il Corso di lingue all’estero, i vincitori in prima assegnazione iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado potranno fruire del soggiorno all’estero nel 2021, seppure non più in possesso dei requisiti necessari per partecipare a tali bandi, in quanto non più iscritti alla scuola superiore;

- la mancata fruizione del beneficio attribuito nel 2020 darà diritto all’attribuzione di punti premio laddove previsti dai bandi che verranno pubblicati per la stagione 2021;

- non verranno effettuati ripescaggi sulle graduatorie 2020 relative a tutti i bandi in oggetto.

L’ammissione con riserva è visualizzabile nella sezione “Comunicazioni” dell’Area riservata di ciascun utente, con indicazione della percentuale di riconoscimento del contributo spettante rispetto al valore massimo erogabile e, in caso di studenti disabili, del numero massimo di assistenti riconosciuto.

I ricorsi avverso la mancata ammissione in graduatoria che perverranno presso le Sedi dovranno essere definiti notificando all’interessato il motivato provvedimento di reiezione e/o di accoglimento entro 5 giorni. In particolare, in caso di accoglimento, le Sedi dovranno rendere noto agli interessati che riceveranno, a cura della scrivente Direzione Centrale, apposita email individuale in ordine al posizionamento in graduatoria, all’eventuale riconoscimento del beneficio, nonché alla percentuale di contributo spettante.

Le Sedi potranno istruire nuovamente le pratiche relative ai ricorsi accolti, avverso il diniego di ammissione in graduatoria, a decorrere dal 11 maggio 2020 e fino al 10 giugno 2020.

Potranno, inoltre, essere re-istruite le pratiche per le quali sia stato acquisto l’esito di verifica autocertificazioni, qualora la pratica debba essere rigettata per dichiarazione mendace.

I ricorsi avverso il posizionamento in graduatoria, invece, dovranno essere inviati alla scrivente Direzione centrale al seguente indirizzo: Prestazioniwelfare@inps.it