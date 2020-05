La società ha le sedi principali ad Avellino, Milano e Ferrara

Avellino – SOCOTEC Italia, Società leader nel campo dei Testing, Inspection e Certification connesse alle Grandi Infrastrutture, ha continuato a supportare i propri clienti durante tutte le fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, garantendo l’indispensabile affiancamento in tutte le fasi di progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione delle opere infrastrutturali, che non hanno subito rallentamenti anche nelle fasi più intense di lockdown. SOCOTEC Italia, salvaguardando quindi la salute dei propri dipendenti e quella di tutte le persone coinvolte nella filiera produttiva, ha continuato a porre come primo obiettivo il soddisfacimento di tutte le esigenze dei propri committenti, con particolare attenzione alle opere infrastrutturali strategiche. Ha contribuito,infatti, tramite il proprio operato, alla realizzazione del nuovo ponte di Genova. SOCOTEC si è occupata di tutti i controlli sui materiali, dai calcestruzzi agli acciai. Attualmentela società è impegnata nella fase di collaudo. SOCOTEC, inoltre, è prontamente intervenuta, a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra, ad Albiano Magra – Aulla (MS), per l’esecuzione delle indagini finalizzate alla progettazione della viabilità provvisoria di attraversamento del fiume. Pienamente operativa, SOCOTEC, grazie ad un importante piano di riorganizzazione delle proprie sedi principali di Milano, Ferrara ed Avellino, continuamente aggiornato, che ha anticipato le disposizioni di tutti i DPCM, prevedendo sin dal giorno successivo al “caso Codogno” un ferreo disciplinare di ingresso nelle diverse sedi aziendali per fascia oraria, ingressi separati, accessi controllati ed assoluto distanziamento negli uffici, nonché tramite sanificazioni periodiche degli ambienti di lavoro e la dotazione al proprio personale dei più appropriati DPI, garantendo l’assoluta sicurezza di ogni tecnico operante. La possibilità di appartenere al gruppo multinazionale SOCOTEC, ha fatto si che la struttura italiana potesse essere rifornita, dalla sede francese, delle indispensabili mascherine protettive anche nei momenti di totale assenza sul territorio nostrano.