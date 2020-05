Coronavirus, Festa: “Mi vanto di guidare una comunità come quella avellinese”

Il punto della situazione del Sindaco Festa: riapertura del Campo Coni, piano di alienazione dei beni e attesa ripresa dei lavori di manutenzione

Avellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel corso di una diretta Facebook ha fatto il punto della situazione sull’ormai avviata fase 2 nel capoluogo irpino. Ha reso subito chiaro l’obiettivo che muoverà i cittadini avellinesi da oggi e nelle prossime settimane: riconquistare gradualmente una situazione di normalità, seppur con un notevole ma inevitabile cambio delle abitudini.

Non mancano gli elogi alla comunità avellinese che, come ribadisce orgogliosamente il sindaco, si è dimostrata sempre ligia alle regole: “Mi vanto di guidare una comunità come quella avellinese. Gli avellinesi sono stati straordinari ed esemplari. Abbiamo rappresentato un modello comportamentale in Italia. Adesso dobbiamo stare attenti a non vanificare il grande lavoro che tutti insieme abbiamo fatto. Io non temo la presenza delle persone in strada, ma temo, piuttosto, che non vengano indossate le mascherine o che non venga rispettato il distanziamento sociale. Solo così possiamo riconquistare in fretta la nostra libertà”.

Festa ha, inoltre, affermato che da domani approverà un piano di alienazione dei beni da ben 40 milioni di euro che consentirà di ottenere finalmente la fuoriuscita del Comune da una crisi economica che purtroppo attanaglia l’Amministrazione da anni: “La sfida è quella di uscire dal pre-dissesto durante il mio primo mandato”.

Ancora, lunedì finalmente riaprirà il Campo Coni, la prima grande area verde che verrà resa disponibile al pubblico ma, chiaramente, solo per le passeggiate. Annuncia, poi, che presto verrano riavviati i lavori di manutenzione, verranno rimessi in moto i cantieri e ripresi i lavori a Piazza Castello e ultimati i lavori del Tunnel. Il sindaco conclude affermando, con intensa positività ed entusiamo, che la sfida del Coronavirus, l’abbiamo già vinta:”Tra qualche anno tireremo le somme; utilizzeremo questa crisi per risollevare Avellino, per darle un nuovo splendore, per farle vivere una seconda giovinezza”.