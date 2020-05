Il consigliere regionale: “Le risorse per strumenti didattici a chi non può permetterseli vanno erogate prima dell’acquisto, non dopo”

"I nostri timori erano purtroppo fondati. I fondi per gli studenti universitari annunciati da De Luca per l'acquisto di strumenti per la didattica saranno erogati solo dopo aver sostenuto la spesa. Una fregatura in piena regola per una platea vastissima di studenti che hanno l'esigenza di comprare un computer o un tablet per i corsi on line, ma che non possono permettersi una spesa così onerosa. Per questo, nel corso di interlocuzioni che abbiamo avuto nei giorni scorsi con l'assessore Fortini e tenuto conto della situazione di estrema difficoltà economica di molte famiglie per gli effetti dell'emergenza sanitaria, avevamo chiesto l'erogazione di contributo di 250 euro finalizzata all'acquisto di strumenti informatici e non un rimborso per una spesa che non è possibile affrontare". La denuncia è del consigliere regionale M5S Luigi Cirillo che già aveva esposto i suoi dubbi con un post su Facebook.