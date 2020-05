Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia

“De Luca si armi di buon senso e consenta la riapertura immediata in sicurezza a parrucchieri, barbieri, estetisti e ai toilettatori che sono assolutamente indispensabili per l’igiene e il benessere dei nostri animali domestici. Altrove molte di queste attività hanno già riaperto per la semplice ragione che possono essere svolte, seppur non senza sacrifici per tutti, in assoluta sicurezza. Diversamente, dovendo aspettare le decisioni di Conte, l’unica certezza sarà per la maggior parte di loro la definitiva chiusura”.

Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania Maria Grazia Di Scala.

“Aprire ora – conclude Di Scala – darebbe una importante boccata di ossigeno alla nostra economia, scongiurerebbe ulteriori migliaia di famiglie in mezzo ad una strada e il dilagare dell’esercizio abusivo di questi preziosissimi mestieri”.