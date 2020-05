Lo affermano il capogruppo regionale e la consigliera regionale campana di Forza Italia

“Se la legge è uguale per tutti, De Luca consenta anche alla pesca sportiva e ricreativa campana quanto ha concesso a De Laurentiis e di riflesso ad altre discipline sportive”. Lo affermano il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro e la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania Maria Grazia Di Scala.

“La pesca – sottolineano gli esponenti di Forza Italia – è forse tra le attività sportive quella meno rischiosa in termini di contagio ed è quindi inconcepibile vietarne la pratica in sicurezza, tanto più in una regione che vanta 500 chilometri di costa e ben tre isole”.

“Si superi dunque questa ingiustificata disparità di trattamento, si consenta agli appassionati di pesca la possibilità di svolgerla tranquillamente, ovviamente con tutte le cautele che l’emergenza coronavirus impone”, concludono Cesaro e Di Scala.