Torniamo a valorizzare il made in Italy

Continua l’impegno della Lega al fianco delle imprese, dei professionisti e delle famiglie campane. Nella videoconferenza di oggi con le categorie produttive del turismo, dell’artigianato e della filiera agricola hanno partecipato, oltre ai parlamentari ed eurodeputati della Lega, il sen. Gian Marco centinaio, già ministro al Turismo e all’Agricoltura, il coordinatore regionale on. Nicola Molteni e i sindaci di Caserta, Positano, Sorrento e San Giuseppe Vesuviano.

Il senatore Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo e delle Politiche Agricole Alimentari: “Il mondo del turismo è il settore più colpito da questa crisi economica. Gli operatori turistici hanno bisogno soprattutto di chiarezza. I voucher sono necessari, torniamo subito a produrre lavoro, anche se per breve periodo. – spiega l’ex ministro della Lega - Chiediamo un fondo perduto per gli operatori turistici, tutela per gli alberghi e le catene italiane, buoni vacanza per le famiglie che viaggeranno Italia. Più soldi per il florovivaismo.

Riaperture a breve per la ristorazione. Sulla filiera agroalimentare mettiamo insieme il settore Primario, della Lavorazione e della Grande Distribuzione. La concorrenza estera è sempre più forte. Torniamo a preferire i nostri prodotti sia nella trasformazione che nella Grande Distribuzione. Il settore Primario deve essere collaborativo, mettiamoci insieme e utilizziamo le nostre risorse. Consumiamo italiano. Sull’agricoltura - continua Centinaio - occorre immaginare un percorso che parli di etica e con stipendi in linea con altri paesi europei. Chiediamo la vendemmia verde e più distillazione per il settore del vino. Tutela del mondo del latte. Impegni seri sulla filiera bufalina. Le proposte, in modo collaborativo, la Lega le ha messe sul tavolo dei ministri Franceschini, Patuanelli e Bellanova. Attendiamo riposte”. Conclude il senatore.

On. Nicola Molteni, coordinatore della Lega in Campania: “Ringraziamo tutti i professionisti, gli imprenditori e le tante associazioni che hanno accettato il nostro invito. Ascolto, proposte, competenza e preparazione, da questa fase delicatissima ne possiamo uscire solo se restiamo uniti nella valorizzazione del merito”.