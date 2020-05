Il coordinamento della Lega in Campania: “Prosegue la campagna di ascolto”

Domenica 03 maggio, Giancarlo Giorgetti in diretta social con il Made in Italy nazionale e campano

Prosegue la campagna di ascolto della Lega per una ripartenza responsabile ed efficace. Domenica 03 maggio, alle ore 17:45, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom ed in diretta su Facebook, Giancarlo Giorgetti incontra l’eccellenza del Made in Italy: Piazza Italia, Sez. Moda e Gruppo Giovani,Unione industriali Napoli, Hiton, Accademia della Moda Iuad,Marinella, Kokka, Carpisa, Yamamay.

L’impegno della Lega per dare voce alle eccellenze campane nel mondo. Grande partecipazione e trasparenza con la diretta sui canali social, un momento di confronto tra Giancarlo Giorgetti, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il coordinatore regionale on. Nicola Molteni, gli eurodeputati ed i parlamentari campani, i sindaci e i segretari provinciali della Lega e i rappresentanti dei grandi marchi del comparto tessile. Occasione per ascoltare ed elaborare proposte concrete ed efficaci per la ripresa economica a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Presiede il tavolo il prof. Aurelio Tommasetti, responsabile regionale della Lega per il Programma. Modera il giornalista Carlo Porcaro.