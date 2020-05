Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro

“Il 3 aprile, per De Luca, fare tamponi su larga scala era una ‘doppia idiozia’. Oggi, invece, lo sceriffo si è convertito -con un mese di ritardo- allo screening di massa che gli avevamo consigliato fin dall’inizio dell’epidemia.

Dietrofront, nel giro di poche ore, anche su cibo d’asporto e passeggiata dei “cinghialoni”. Il presidente della Campania, come scrive giustamente Nicola Porro, non fa più ridere nessuno, fa solo compassione per lo stato confusionale in cui si trova”. Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.