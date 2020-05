Così il capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania

“ La Regione intervenga per tutelare l’immagine dell’Ente. Circola una lettera a firma del Presidente della Giunta che, oltre i limiti fissati dalla procedure, promette bonus economici per singole microimprese”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“L’Ente intervenga per impedire che ‘interessi privati’ sostituiscano il dovere della imparzialità e terzietà degli interventi pubblici. Il tentativo di trarre vantaggio dalle difficoltà economiche di imprese e cittadini è – sottolinea – gravissimo. Speriamo sia solo una una notizia fake e che la smentita arrivi subito. Le risorse vanno date ma con correttezza”. “Nello stesso tempo si firmano ordinanze più restrittivi di quelle del Governo impedendo ad alcune imprese di riprendere le attività, come avviene nel resto del Paese e, delibere che escludono dai benefici il 70% delle imprese campane”