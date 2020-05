Non si sono registrate persone coinvolte

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 12’00 di oggi 30 aprile, è intervenuta nel comune di Melito Irpino, e più precisamente in via Degli Astronauti, per un incendio che si è sviluppato in una cantina di un’abitazione del posto. A supportare la squadra anche un’autobotte inviata dalla sede centrale di Avellino, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Non si sono registrate persone coinvolte.