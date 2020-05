Il comunicato stampa dell’Ordine architetti della provincia di Avellino

Si è tenuto nella giornata di ieri una videoconferenza organizzata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino e dal Centro per la formazione e la sicurezza in edilizia sul tema “ I cantieri edili e le modalità di contrasto e contenimento del covid-19”. Hanno introdotto i lavori il presidente del CFS Edoardo De Vito e il vice presidente degli architetti Vincenzo De Maio, ha relazionato il direttore del CFS Giovanni Solimene, le conclusioni sono state raccolte dal Presidente degli Architetti Erminio Petecca.