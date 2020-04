Anche ad attività ridotta, continua la strage dei morti sui luoghi di lavoro

Avellino - Anche ad attività ridotta, continua la strage dei morti sui luoghi di lavoro. L’emergenza Covid-19 non ferma gli incidenti fatali: è di oggi la drammatica notizia di un giovane operaio ucciso da una trave mentre lavorava in un cantiere ad Ariano Irpino.

L’incidente si è verificato durante i lavori di manutenzione di un cavalcavia causando la morte del lavoratore, un giovane di 38 anni. Proprio oggi che stiamo organizzando il Primo Maggio chiedendo più sicurezza in tutti i luoghi di lavoro per l’emergenza Covid-19, l’ennesimo incidente fatale ci lascia sgomenti.

Come Cgil, continueremo a batterci per maggiore sicurezza, ma anche per la prevenzione che purtroppo continua a mancare nei luoghi di lavoro e nei cantieri in particolare.